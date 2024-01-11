الممثل الشهير مصطفى الخليفة من داخل مناطق الحرب بأم درمان يشكو من عدم العمل: (إلا نلم الدانات والفوارغ ونبيعها بالكيلو)

كتبت: محاسن أحمد عبد الله

شكا الممثل والمخرج السوداني المعروف مصطفى أحمد الخليفة، من خلال بوست نشره على صفحته الشخصية بالفيس بوك، من سوء الأحوال بأم درمان التي يقيم فيها، وهي تعتبر من مناطق النزاع الملتهبة التي يخوض فيها الجيش والدعم السريع معاركهما، بعدم وجود عمل يساعدهم في حياتهم المعيشية اليومية.

حيث قال: (نحن طبعاً كدراميين في أم درمان، والحمد لله مافي أي شغل طبعاً وسط تقاطع النيران، إلا نلم الدانات والفوارغ ونبيعها بالكيلو.. الحمد لله والخير فيما اختاره لنا).

الجدير ذكره أنّ الممثل مصطفى الخليفة كان أحد أبرز أعضاء فرقة الأصدقاء المسرحية المعروفة، أخرج عدداً كبيراً من الأعمال الدرامية التلفزيونية والإذاعيّة، كما شارك بالتمثيل في عدد من المسلسلات والمسرحيات. كان له نشاط مكثفٌ في شهر رمضان الماضي بمشاركته في المسلسل الرمضاني (قشر موز)، بجانب تقديمه لبرنامج (سيد الرايحة) الذي وجد متابعة كبيرة.