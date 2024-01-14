منظمة أطباء بلا حدود تعود للعمل في ود مدني

ود مدني: السوداني

قالت منظمة أطباء بلا حدود، إن فريقها وصل أمس إلى المستشفى التعليمي في ود مدني ويجري حالياً تقييماً لسبل تقديم المساعدة في أقرب وقت ممكن لمختلف أقسام المستشفى والهيئات الصحية الأخرى.

وكانت أطباء بلا حدود، علّقت نشاطها في ود مدني وسحبت فريقها بعد اجتياحها من قبل قوات الدعم السريع التي قامت بنهب جميع مقار المنظمات الدولية والمؤسسات الصحية في القطاعيْن العام والخاص.

وأوضحت المنظمة في حسابها على منصة X: “أنه وبعد اتخاذ القرار الصعب بتعليق أنشطتها وإجلاء الفريق المتبقي في ود مدني قبل أسبوعين، انخرطنا في حوارات مع حكومة السودان وقوات الدعم السريع من أجل ضمان وصول موظفينا والحفاظ على حيادية مهمتها الإنسانية، وكنتيجة لتلك الحوارات، عاد فريق أطباء بلا حدود إلى ود مدني”.

وقالت الأمم المتحدة إنّ نحو نزح نحو نصف مليون نزحوا من ولاية الجزيرة الشهر الماضي بعد سيطرة قوات الدعم السريع، ونوهت إلى أنّ نحو 6 ملايين شخص نزحوا داخل البلاد منذ إندلاع الحرب منتصف أبريل العام المنصرم.