الهادي إدريس يصل الفاشر

متابعات: السوداني

أعلنت حركة جيش تحرير السودان – المجلس الانتقالي، عن وصول قائدها، الهادي إدريس إلى الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور.

وقالت إنّه وصل بمعيته، نائب مشرف القوة المشتركة، نمر محمد عبد الرحمن، بعد غياب طويل في أرض دارفور بسبب البحث عن طرق لوقف الحرب اللعينة التي دمرت السودان وهي الزيارة الأولى بعد اندلاع الحرب.

وأوضحت الحركة أن الزيارة تأتي لتفقد قوات الحركة والقوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح للقيام بمهامها بوجه أشمل وأفضل مما كان وهي حماية المدنيين والقوافل الإنسانية والتجارية، لرفع معاناة مواطني دارفور المنكوبين بسبب الحرب، وأيضاً العمل مع القوة المشتركة لوقف الحرب.