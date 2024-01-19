أمجد فريد: حميدتي محض مجرم حرب مارس كل أنواع الإجرام والحرابة والارتزاق!!

الخرطوم: السوداني

قال المستشار السابق بمكتب حمدوك، القيادي بتجمع المهنيين، إنّ قائد الدعم السريع محمد حمدان حميدتي، محض مجرم حرب، توسّل في ممارسة السياسة بكافة أصناف الإجرام والارتزاق والحرابة للتكسُّب الشخصي وتوسعة أذرع إمبراطوريته الفاشية.

وقال فريد في تغريدة بمنصة إكس، إن هذه حقائق لا يمكن غسلها وتبييضها بأيِّ تدليس سياسي وإعلامي، وإذا نجحت أموال ونفوذ ‎الإمارات في شراء الذمم أو حتى دعم الدول، فهي لن تمحو عن ذاكرة السودانيين مشاهد وآثار ما ارتكبته المليشيا من فظائع!!

وتابع فريد: “هذه العناصر الإجرامية لا يُمكن أن يتّسق وجودها مع أيِّ آفاق لحياة طبيعية أو آمنة أو مستقرة في السودان، ناهيك عن سرديات الديمقراطية والإصلاح والحكم المدني التي يتم استخدامها كذباً للترويج لحرب المليشيا”.