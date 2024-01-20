البرهان في رسالة إلى الرئيس الجيبوتي: حكومة السودان جمّدت عضويتها في (الإيقاد).. ولا يعنيها كل ما يصدر منها في الشأن السوداني

بورتسودان: السوداني

بَعَثَ رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رسالةً خطيةً صباح اليوم السبت إلى رئيس جمهورية جيبوتي، ورئيس الدورة الحالية لـ(الإيقاد)، إسماعيل عمر قيلي، أبلغه فيها قرار حكومة السودان بتجميد عضويتها في المنظمة، وأن حكومة السودان غير ملزمة ولا يعنيها كل ما يصدر من الإيقاد في الشأن السوداني.

وقالت وزارة الخارجية: “جاء هذا القرار نسبةً لتجاهل المنظمة لقرار السودان، الذي نقل إليها رسمياً بوقف انخراطه وتجميد تعامله معها في أي موضوعات تخص الوضع الراهن بالسودان.. ومع ذلك تم إدراج بند حول السودان في قمة رؤساء الدول والحكومات الاستثنائية الثانية والأربعين، التي انعقدت الخميس بالعاصمة اليوغندية كمبالا، وقاطعها السودان، وحمل بيانها الختامي عبارات تنتهك سيادة السودان، وتستفز مشاعر ضحايا الفظائع التي ترتكبها المليشيا المتمردة وذووهم”.