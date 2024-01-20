الحرية والتغيير تأسف لمقاطعة البرهان لقمة الإيقاد

الخرطوم: السوداني

رحّبت قوى الحرية والتغيير بالبيان الصادر في ختام الاجتماع الطارئ لقادة دول الإيقاد بيوغندا يوم الخميس، والقرارات ذات الصلة بالشأن السوداني وتجديد القمة الاستئنائية على استمرار دور (الإيقاد) في مساعي إنهاء الحرب وتحقيق السلام، بما في ذلك تيسير عملية سياسية سودانية تنتهي بتشكيل مؤسسات حكم مدنية ديمقراطية انتقالية.

وأعرب بيان للمكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير، اليوم السبت، عن أسفه لقرار القائد العام للقوات المسلحة السودانية بمقاطعة أعمال القمة، وأعربت عن أملها باستجابة القائد العام للقوات المسلحة للدعوة التي جددتها قمة (الإيقاد) بما يوقف استمرار معاناة شعبنا في مناطق الحرب، فلا تزال هنالك فرصة وسانحة لإنهاء هذه الحرب، وأولى خطواتها هو الاتفاق على وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط.

وجددت قوى الحرية والتغيير تمسكها بموقفها المبدئي المنادي بإنهاء الحرب وتحقيق السلام وتأسيس انتقال مدني ديمقراطي مستدام والوصول لاتفاق دائم ونهائي لوقف إطلاق النار ووضع أسس تأسيس المؤسسات العسكرية على أسس قومية ومهنية واحترافية خاضعة للسلطة المدنية الدستورية ملتزمة بواجباتها وتمتنع عن ممارسة السياسة أو المشاركة فيها، وذلك عبر عملية سياسية تحقق تطلعات الشعب السوداني المشروعة في دولة الحرية والسلام والعدالة، في ظل دولة مدنية ديمقراطية تتم من خلالها معالجة تجاوزات الحرب بإقرار تدابير العدالة الانتقالية وجبر الضرر والتعويضات وإعادة إعمار ما دمرته الحرب، ولا تستثني هذه العملية السياسية من المشاركة إلا حزب المؤتمر الوطني المحلول والحركة الإسلامية التابعة له وجميع واجهاتهما بمختلف مسمياتها.