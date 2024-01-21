الزعيم يعتزل التمثيل!

القاهرة: السوداني

قال المخرج رامي إمام، نجل الزعيم عادل إمام في حوار تلفزيوني، إن والده عادل إمام بصحة جيدة وبخير، وإنه قرر التفرغ للحياة الأسرية مع أولاده وأحفاده، وهو يستمتع بحياته الأسرية في المنزل.

وانضم رامي للحوار مع شقيقه الفنان محمد إمام والذي تم إجراؤه عبر قناة MBC1 من الحفل المُقام على مسرح بكر الشدي، وقال: (سعيد جداً، دي أول مرة أكون موجود وسعيد بالدعوة الكريمة.. أنا بتعرض بشكل مستمر للسؤال عن صحة الزعيم، ولكنه بخير.. نحن بيتقالنا السؤال ده كتير جداً، وهو الحمد لله بخير، وقرر يتفرغ للحياة الأسرية وللأحفاد.. هو مع أحفاده طول الوقت).

وعقب حديث رامي إمام، أعلنت العديد من وسائل الإعلام المصرية والعربية اعتزال النجم عادل إمام الفن بعد سنوات حافلة بالعطاء. وقالت إن الزعيم عادل إمام، قرر الاعتزال فنياً بعد مشوار طويل حافل بالأعمال الفنية المبهرة بين السينما والدراما والمسرح.

وفي مايو الماضي، نشر عادل سليمان مدير أعمال عادل إمام، مجموعة من الصور الخاصة بالزعيم في عيد ميلاده الـ83، واحتفل الزعيم بعيده في منزله، بصحبة عائلته وعدد قليل للغاية من المقربين، وظهر في الصور مع مدير أعماله وكذلك شقيقه عصام إمام.

يذكر أن 4 سنوات مرت على آخر ظهور فني لعادل إمام، حينما قدم مسلسل “فالنتينو”. واختفى بعدها عن الساحة الفنية، وسط شائعات تطارده حول حالته الصحية وحديث عن صعوبة تقديمه لأعمال جديدة.

عادل إمام من مواليد 17 مايو 1940، ويعتبر أشهر ممثل في الوطن العربي وأكثرهم شعبية، حيث اشتهِر بأداء الأدوار الكوميدية التي مُزجت بالأفلام السياسية والرومانسية والقضايا الاجتماعية.

وبدأ الزعيم حياته الفنية في بداية الستينيات، وقدَّم نحو 126 فيلماً و16 مسلسلاً و11 مسرحية.