بعد ظهورها من غير مكياج.. إنصاف مدني تثير الجدل وسط معجبيها

كتبت: محاسن أحمد عبد الله

أثارت المطربة السودانية، إنصاف مدني، ردود فعل واسعة وسط معجبيها بعد ظهورها في فيديو مباشر على صفحتها الشخصية من غير مكياج، على غير العادة.



بدأت مدني من خلال الفيديو المباشر الذي ظهرت فيه أكثر عفوية وهي تطالب متابعيها بالظهور في الفيديو حتى تطرح عليهم موضوعاً مهماً.

جاءت ردود فعل معجبيها ومتابعيها جميعها متفقة مع ظهورها الطبيعي التلقائي بدون مكياج.. وتم وصفها بالجميلة والعفوية، وعلق الأغلبية بأنهم يحبونها في كل الأحوال والظروف، متحدين الفنانات بالظهور دون مكياج كما فعلت إنصاف مدني.