الفريق أول ياسر العطا يدلي بتصريحات مثيرة في أم درمان

أم درمان: السوداني

وجه عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام للجيش الفريق أول ركن ياسر العطا، رسالة لرئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وقال: (المقاومة الشعبية في أم درمان وأهلك في أم درمان السيد الرئيس، يطالبون بالسرعة في تقديم شكوى للجامعة العربية والإتحاد الافريقي والتعاون الإسلامي والأمم المتحدة ومجلس الأمن وللمحاكم الدولية جميعها ضد دولة الإمارات). وأضاف: (بعض أبناء الشعب السوداني قدموا شكوى ضد الإمارات والجنجويد وتشاد للمحكمة الجنائية الدولية.. نحن نقاتل الإمارات ومرترقة من اليمن وسوريا وأثيوبيا وجنوب السودان وتشاد وليبيا والنيجر ومالي وبوركينا فاسو).

وأوضح العطا، انهم لم يسألوا أي مستنفر عن تصنيفه او حزبه. وزاد: (معنا لجان المقاومة المستقلة وغاضبون ومجموعات كبيرة من التيار الإسلامي، ومعنا مجموعات كبيرة دفع بها الأخ الكريم عبد الرحمن الصادق المهدي من شباب الأنصار وحزب الأمة وحزب عسكوري ومبارك أردول والحركات المسلحة، معنا مواطنين مستقلين، ومعنا الحركة الشعبية عبد العزيز الحلو الذي ينسق معنا في جنوب كردفان، معنا كل القبائل ومعظم الطرق الصوفية، معنا معظم الشعب السوداني ومختلف الأحزاب السياسية.. ونحن نمضي في اتجاه النصر).

وكشف العطا ان قوة الجيش بالخرطوم قبل الحرب كانت 37 ألفاً بينما كانت قوات التمرد 120 ألف، زادت عليها قبل الحرب 46 ألفاً، وبعد خسارتهم أصبحوا يجلبوا ما بين 7 – 9 ألف مرتزق اسبوعياً من غرب أفريقيا، لكن بإذن الله سينتهي أمرهم في هذه الأرض الطيبة، ونحن نقاتل دفاعا عن وطننا وعرضنا وأرضنا).

وأضاف: (قواتنا تخوض معارك ضارية بمدينة ود مدني وقريبا ستكون ولاية الجزيرة نضيفة من التمرد).