الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 6 شركات تتبع للجيش والدعم السريع

متابعات: السوداني

فرض المجلس الأوروبي، الاثنين، عقوبات على 6 كيانات ضالعة في الحرب في السودان المندلعة منذ 15 أبريل الماضي بين القوات المسلحة والدعم السريع.

وقال المجلس في بيان الاثنين، إن الكيانات الستة مسؤولة عن “دعم الأنشطة التي تقوض الاستقرار والانتقال السياسي في السودان”.

والكيانات المدرجة في العقوبات هي: شركتان في مجال تصنيع الأسلحة والمركبات لصالح الجيش، هما “منظومة الدفاعات الصناعية”، وشركة “إس إم تي” للصناعات الهندسية وشركة “زادنا” العالمية للاستثمار المحدودة.

وفرضت العقوبات على 3 شركات تتبع للدعم السريع.

ومتورطة في شراء المعدات العسكرية هي شركة “الجنيد” للأنشطة المتعددة المحدودة، وشركة “تراديف” للتجارة العامة المحدودة وشركة “جي إس كيه أدفانس” المحدودة.

وقال المجلس: “تُجمد أصول الشركات المدرجة ويحظر تقديم الأموال أو الموارد الاقتصادية لها أو لمصلحتها بشكل مباشر أو غير مباشر”.

وقال المجلس: “الاتحاد الأوروبي لا يزال يشعر بقلق عميق تجاه الوضع الإنساني في السودان، ويؤكد من جديد دعمه الثابت وتضامنه مع الشعب السوداني”.