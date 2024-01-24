والي الخرطوم يضع ضوابط لتكوين لجان تسيير الخدمات

الخرطوم: السوداني

أصدر والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة، قراراً بضوابط تكوين وتنظيم أعمال لجان تسيير الخدمات بولاية الخرطوم، بناءً على التوجيه الوزاري الصادر من وزير ديوان الحكم الاتحادي بحل لجان التغيير والخدمات وتشكيل لجان تسييرية للخدمات.

ونص القرار على أن يشكل الوالي لجان عليا بالمحليات للإشراف على أعمال تكوين لجان تسيير الخدمات على ان يشكل المديرون التنفيذيون بالمحليات لجان بالوحدات الادارية للقيام باجراءات تشكيل لجان تسيير الخدمات على مستوى الاحياء والقرى والمناطق الصناعية ونسبة للظروف الأمنية يكون التشكيل وفاقيا ما أمكن ذلك.

ونص القرار على اختصاصات لجان تسيير الخدمات، وهي تثبيت دعائم الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب ونبذ الحزبية والطائفية القبلية والجهوية والمساعدة في تقديم الخدمات الأساسية الضرورية ومتابعة تنفيذها مع الجهاز التنفيذي للمحلية، والمساهمة في تنظيم العمل الطوعي والإنساني في حالة الكوارث، وتحرير الشهادات الإدارية، وتعزيز الأمن المجتمعي للمساهمة في رتق النسيج الاجتماعي واي مهام أخرى منصوص عليها في قانون الحكم المحلي لسنة ٢٠١٧م.

كما نَصّ القرار على شروط عضوية لجان تسيير الخدمات وهي أن يكون العضو سوداني الجنسية بالميلاد، ألا يقل عمره عن ١٨ عاماً، أن يكون العضو مقيماً بالحي، أن لا يكون للعضو أي انتماء سياسي، أن لا يكون العضو سبق وأن شارك في لجان الخدمات والتغيير المحلولة واللجان الشعبية السابقة.

وحدّد القرار أن تحتفظ لجان تسيير الخدمات بحسابات وبيانات مستوفاة للإيرادات والمصروفات تحت إشراف الوحدات الإدارية، وتُخضع للمراجعة القانونية، وعلى السادة المديرين التنفيذيين وضع القرار موضع التنفيذ.