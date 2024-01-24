متابعات: السوداني

طالبت شركة زادنا العالمية للاستثمار المحدودة، الاتحاد الأوروبي بمراجعة قراره بفرض عقوبات عليها. وأكدت أنها مستعدة لأي تعاون من شأنه المساعدة في التراجع عن قرار الحظر الاقتصادي.

وقالت الشركة: “الوضع الاقتصادي في السودان لا يحتمل مثل هذه العقوبات على شركات وطنية استثمارية لا دور لها في استمرار الحرب وتضطلع بأداور متعاظمة في تأمين الغذاء. وقرار العقوبات يعوق استمرار الشركة في تقديم خدماتها بتوفير الغذاء للمواطنين في الولايات المتضررة”.

وشدد على تعاونها المطلق مع المجتمع الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، واحترامها للمجتمع الدولي وتقدير قراراته، وقالت إن واحدة من أدوات تحقيق النجاح في الوصول للأهداف، لا سيما الأمن الغذائي العالمي تتطلب بالضرورة التعاون مع العالم والانفتاح عليه بصورة غير مشروطة.

وأضافت الشركة في بيان لها: “وقد تجلى ذلك بوضوح خلال الأعوام الأخيرة في نشاط شركة زادنا والذي اتسم بتقديم عدد من المبادرات والأفكار والأنشطة، التي تمثل التعاون الواضح بين السودان والمجتمع الدولي لتحقيق الأمن الغذائي العالمي في وقت قصير”.