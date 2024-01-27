جمعية تنظيم الأسرة: ارتفاعٌ مُخيفٌ لمعدلات العنف ضد النساء بعد الحرب

الخرطوم: السوداني

قال المدير التنفيذي لجمعية تنظيم الأسرة بالسودان الشفيع محمد علي، إنه وبعد مرور ما يقارب العشرة أشهر من الحرب في السودان، ارتفعت معدلات العنف ضد النساء بشكل مخيف للغاية، خاصة العنف الجنسي المتعلق بالصراع، وعمليات الاختطاف والإخفاء القسري وإجبار النساء على مساعدة المسلحين بالإكراه.

وذكر أن الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة في لندن قلق جداً تجاه الأخبار المتواترة عن وجود أسواق للرق، تُباع فيها النساء بمناطق عديدة في دارفور من قبل المليشيا المتمردة، وذكر أن الجمعية تضع خطتها مع الشركاء من المكتب الإقليمي لمساعدة النساء والفتيات اللائي تم استغلالهن جنسياً والقيام بمساعدتهن وتأهيلهن تأهيلاً نفسياً واجتماعياً.

وكشفت سليمى إسحق الخليفة مدير عام وحدة مكافحة العنف ضد المرأة، عن عدم وجود إحصائية لكل حالات الاختطاف والاعتداء الجنسي للنساء والفتيات، باعتبار أنّ الإحصائيات تأتي من الشركاء في المجتمع المدني والمؤسسات المختلفة والمختصة بالحماية الأسرية والمجتمعية.

وكشفت عن وجود نساء محتجزات من قبل الدعم السريع يتم استغلالهن جنسياً، وأعلنت سليمى عن أن حالات الاغتصاب التي رُصدت حتى الآن أكثر من 143 حالة تمثل 2% مقارنة بعدد النساء المعرضات للاختطاف والاستغلال الجنسي في الحرب.

وقالت سليمى الخليفة إنّ حالات الاختطاف والاعتداء تعتبر حوادث ممنهجة بسيناريو متصل ببعضه البعض، كاشفةً عن أنّ هنالك حالات أخرى لم يتم تسجيلها لأنها لم تأت عبر المراكز الصحية ولم يتم التبليغ عنها.

وفي سياق آخر، كشف المرصد السوداني لحقوق الإنسان عن أنّ مليشيا الدعم السريع المتمردة اغتصبت ما يزيد عن (8) آلاف امرأة سودانية، ونهبت ما يزيد عن مليون منزل في ولاية الخرطوم.