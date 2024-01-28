الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يعلن وقوف بلاده بجانب السودان ودعمها اللا محدود للسلام والاستقرار فيه

متابعات: السوداني

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وقوف بلاده بجانب السودان ودعمها اللا محدود للسلام والاستقرار فيه، مبيناً أن السودان بلد شقيق تربطه بالجزائر وشائج الإخاء القوية وبينهما تاريخ ومصير مشترك.

وأجرى رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس الجمهورية الجزائرية، عبد المجيد تبون، اليوم بالقصر الرئاسي بالجزائر، جلسة مباحثات ثنائية تعلقت بترقية وتطوير علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين وآليات تقوية وتعزيز أواصر العلاقات الثنائية.

واطلع البرهان، تبون على تطورات الأوضاع في السودان على خلفية التمرد الذي قادته مليشيا الدعم السريع على الدولة ومؤسساتها في 15 أبريل الماضي والفظائع التي ارتكبتها ضد المدنيين الأبرياء واستهدافها للأعيان المدنية والبنية التحتية، مشيراً للمجهودات التي بذلتها حكومة السودان بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل تحقيق السلام وإنهاء الحرب – وفقاً لما أورده إعلام مجلس السيادة.