السفير السعودي: نحرص على الاستمرار في التواصل لرفع المعاناة عن الشعب السوداني.. والمملكة دوماً تسعى للحفاظ على وحدة السودان وسلامته وأمنه

بورتسودان: السوداني

التقى والي ولاية البحر الأحمر، اللواء “م” مصطفى محمد نور، اليوم بمكتبه، سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان، علي بن حسن جعفر.

وقال السفير السعودي لـ(السوداني)، إنّ اللقاء مع والي ولاية البحر الأحمر تناول مسائل إجرائية لتذليل وصول وتيسير المساعدات الإنسانية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأنشطة الإنسانية وسبل تسهيل تدفقها للمحتاجين، كما تناول سبل توثيق الروابط بين الولاية والسفارة في بورتسودان.

وأبدى الوالي، شكره وتقديره لمواقف المملكة تجاه السودان واستمرار تدفق المساعدات الإنسانية.

وأضاف السفير: “نحرص على الاستمرار في التواصل لرفع المعاناة عن الشعب السوداني… والمملكة العربية السعودية دوماً تسعى للحفاظ على وحدة السودان وسلامته وأمنه واستقراره”.