بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى: (يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي) صدق الله العظيم.

نعي أليم

بمزيدٍ من الحزن والأسى ينعي السيد/ رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك السوداني الفرنسي والسيد/ المدير العام ومساعده وجميع العاملين بالبنك، الفقيدين عضوي مجلس الإدارة السابقين:

السيد/ عبد العال الضوي عبد العال

مدير عام شركة جوبا للتأمين (سابقاً)

و

السيد/ عبد القادر منصور عبد القادر

مدير عام البنك التجاري (سابقاً)

يُعتبر الفقيدان من الرعيل الأول في عالم التأمين والمصارف، تنقّلا في العمل بين العديد من المؤسسات والهيئات داخل وخارج البلاد.

نسأل الله تعالى لهما الرحمة والغفران وأن يتقبلهما القبول الحسن.