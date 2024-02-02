مصطفى تمبور: تنسيقية القوى الوطنية تجيز أعمال لجنة المهام الخاصة

بورتسودان: السوداني

قال رئيس حركة جيش تحرير السودان، الناطق الرسمي باسم تنسيقية القوى الوطنية، مصطفى تمبور، إنه تمت إجازة المشاريع المقدمة بواسطة لجنة المهام الخاصة والمعنية بتقديم مشاريع الرؤية الوطنية وبرنامج الحكومة والنظام الأساسي وخارطة الطريق، وذلك تمهيداً لتقديمه للمجلس الرئاسي لتنسيقية القوى ة الوطنية، الذي سيُعقد في بورتسودان في غضون الأيام القادمة.

جاء ذلك في الاجتماع الذي ترأسه القائد مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة ورئيس الحركة الشعبية شمال الجبهة الثورية، رئيس تنسيقية القوى الوطنية، والذي أشاد بعمل اللجنة والجهد المبذول في العمل الوطني، مؤكداً دعوته للمجلس الرئاسي لمناقشة هذه المشاريع ومن ثم اعتمادها في صورتها النهائية. كما أوصى الاجتماع بتضمين المقترحات المقدمة بإضافة قطاع الثقافة وقطاع السلام بالهيكلة.