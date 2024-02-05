جهاز الاتصالات: مليشيا الدعم السريع تخرق اتّفاق جدة بقطعها شبكات الاتصالات في السودان

بورتسودان: السوداني

أدان جهاز تنظيم الاتصالات والبريد في السودان، قيام مليشيا الدعم السريع بإيقاف وتعطيل شبكات الاتصالات بالبلاد.

وقال جهاز الاتصالات في بيان له: “إنّ المليشيا مُواصلةً لنهجها الإجرامي في التخريب، وإمعاناً في زيادة معاناة المواطن السوداني، قامت المليشيا المتمردة بإيقاف العمل في مركزي بيانات شركتي سوداني وMTN مطالبة بإعادة الاتصالات إلى بعض المدن التي احتلتها في ولايات دارفور والتي توقفت الاتصالات فيها نتيجة لإحراق العديد من الأبراج وتخريب الفايبر وانقطاع التيار الكهربائي وانعدام الوقود”.

وأضاف البيان: “كذلك أجبرت المليشيا المتمردة، الفنيين بشركة زين لإيقاف الخدمة عن ولاية نهر النيل وبورتسودان؛ مهددة بإيقافها بشكل كلي في خرق واضح وفاضح لاتفاق جدة الذي نص على خروجهم من الأعيان المدنية والمراكز الخدمية”.

موضحاً أن المقسمات الرئيسية لتلك الشركات موجودة بوسط الخرطوم، وأن القوات المتمردة قد قامت باحتلالها منذ صباح اليوم الأول للحرب.

ومضى البيان: “إنّنا رغم علمنا بما يسببه هذا الإجراء من معاناة وضيق للمواطن وتوقف لبعض الخدمات المهمة والنشطة، إلّا أنّنا نقول للشعب السوداني إن المعاناة ستزول قريباً بإذن الله تعالى، ونقول لهؤلاء المجرمين إنّ الصبر عن جرائمهم لن يطول وإنّ النصر قد بات قاب قوسين أو أدنى، وسيرى الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، وسيعلم شعبنا الصابر أي نوع من البشر هؤلاء الذين يزعمون أنهم يُقاتلون لأجله”.