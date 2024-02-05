د. جبريل إبراهيم: مقاتلة التمرد والمرتزقة واجب على كل مسلم ومقتدر ولا يختلف في ذلك إلا عميل أو ديوث

بورتسودان: السوداني

أعلن رئيس حركة العدل والمساواة، وزير المالية د. جبريل إبراهيم، إن حركته ستكون في مقدمة القوات التي ستحرر مدني، وأوضح أن ما حدث في السودان ومدني من اعتداء سافر وبشاعات ضد أهل السودان لم يحدث في عهد التتار.

وقال د. جبريل: “مقاتلة التمرد والمرتزقة وأجب على كل مسلم ومقتدر ولا يختلف في ذلك إلا عميل أو ديوث”.

وأضاف: (قريباً جداً سيتحرر السودان، والجيش سينتصر لأن الشعب من خلفه، والمقاومة الشعبية ستنتصر لأن قوامها الشعب… والذين وفدوا من الخارج للمنهوبات لن ينتصروا أبداً، الذين اعتدوا على الشعب لا مكان لهم في أي تسوية قادمة، انتهى الأمر.. مافي زول من الدعم السريع يتوقع أنه يكون من ضمن معادلات الحكم في السودان).