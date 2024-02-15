مصادر (السوداني): الدعم السريع توقف محطة ضخ النفط بالعيلفون ويكبد دولة جنوب السودان خسائر بمئات الملايين من الدولارات

جوبا: السوداني

كشفت مصادر مطلعة لـ(السُّوداني) بدولة جنوب السودان، عن انقطاع الاتصالات بمحطة الضخ رقم 4 (محطة ضخ النفط بالعيلفون شرق الخرطوم) منذ قطع الاتصالات بالسودان من قبل قوات الدعم السريع.

وأوضحت المصادر أن الدعم السريع منعت الوقود من الوصول إلى المحطة، ما أدى إلى توقفها عن تسخين وضخ الخام.

وقالت مصادر (السوداني): “أدى ذلك إلى حدوث تجلط في الخام بالخط وانسداد أدى إلى ثقب في الخط وتسبب في تسرب كبير للخام وأدى إلى التوقف التام عن العمل”.

وأضافت ذات المصادر: “لا زالت قوات الدعم السريع تنهب أي كميات من الوقود متوجهة إلى المحطة”.

ومضت في القول: “لن يتم تشغيل الخط إلا بالسماح لكميات الوقود بالوصول إلى المحطة واستعادة الاتصالات في المحطة والتي تعتبر ضرورية لاستعادة التشغيل بصورة منسقة”.

الجدير بالذكر أنّ الخط مملوك لشركة بابكو (بترودار سابقاً) وهو ينقل حوالي 105 آلاف برميل يومياَ.

ويشكل النفط أكثر من 90% من صادرات دولة جنوب السودان ويعتبر موردها الاقتصادي الرئيسي.

وقالت المصادر إن قوات الدعم السريع بقفلها للمحطة، تسببت في خسارة تتجاوز مئات الملايين من الدولارات.