كباشي: الجيش ماض في قتال المليشيا المتمردة وحلفائها إلى أن يتم تحرير كل شبر في السودان

الخرطوم: السوداني

قال الفريق أول ركن شمس الدين كباشي نائب القائد العام للقوات المسلحة، عضو مجلس السيادة، إن القوات المسلحة ماضية في قتال المليشيا المتمردة وحلفائها إلى أن يتم تحرير كل شبر في السودان من دنس العملاء والمرتزقة والمأجوربن.

وأكد لدى مخاطبته اليوم الخميس بنادي الضباط بكوستي، اللقاء التنويري للفعاليات المجتمعية بولاية النيل الأبيض أن القوات المسلحة لن تذهب للملف السياسي إلا بعد اكتمال كل تفاصيل الملف العسكري، مُشيراً إلى أن القوات المسلحة تمسك بزمام المبادرة وتمضي بصورة جيدة من نصر لنصر في كل مسارح العمليات.



وشكر كباشي، الشعب السوداني على الدعم والإسناد للقوات المسلحة، وأضاف أن هذه الحرب ليست حرب الجيش وحده، بل هي حرب الشرطة والأجهزة الأمنية والمستنفرين والمجاهدين والمقاومة الشعبية وكل من لديه ذرة من الوطنية، ووصف هذه الحرب بأنها تآمر قديم على السودان وموارده يعاد إنتاجه من جديد وأن مليشيا الدعم السريع هي أداة من أدوات الحرب فقط، وتساءل كيف للذي يدعي بأنه يريد أن يحكم بالديمقراطية أن يحتل منازل المواطنين ويُضيِّق عليهم في حياتهم.؟

وتابع: “لا تفاوض مع ما يسمى الذراع السياسي للمليشيا المتمردة أو وقف إطلاق النار إلا في حالة تنفيذ المليشيا المتمردة التزامها في اتفاق جدة بالخروج من منازل المواطنين والمؤسسات الخدمية، واضاف ”الإطاري تاني مافي” وأن الحرب مستمرة والتفاوض بالتي هي أحسن ولن نخرج من رغبات شعبنا إذا كان قتالاً أو سلماً.

من جهته، أكد عمر الخليفة عبد الله والي ولاية النيل الأبيض المكلف أن الشعب السوداني كله مع القوات المسلحة حتي يتم دحر المليشيا المتمردة والمرتزقة والمأجوربن والعملاء، وقال إن النيل الأبيض ترتبت صفوفها في المقاومة الشعبية المسلحة للقتال صفاً واحداً مع القوات المسلحة.