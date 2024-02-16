الجيش يحقق في فيديو صادم يعرض رأسين مقطوعين لاثنين من الدعم السريع

الخرطوم: السوداني

قال مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، إن الجيش يجري حالياً تحقيقاً في المحتوى الصادم لفيديوهات تم تداولها يوم أمس، يعرض بها أفراد، رأسين مقطوعين لاثنين من مليشيا آل دقلو الإرهابية.

وأوضح تعميم صحفي اليوم الجمعة، أنّ القوات المسلحة تجري حالياً تحقيقاَ في الأمر، وستتم مُحاسبة المُتورِّطين إذا أثبتت نتائج التحقيق أنهم يتبعون لقواتنا.

وأكد التعميم تقيد

القوات المسلحة التام بقوانين وأعراف الحرب وقواعد السلوك أثناء العمليات الحربية وعدم مجاراة المليشيا الإرهابية في انتهاكاتها المستمرة منذ بدء هذه الحرب.

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