وزارة التربية والتعليم تُصَـادق على تسجيل أول مدرسة إلكترونية في السُّودان

بورتسودان: السُّوداني

صَادَقَ وزير التربية والتعليم الاتحادي المكلف، محمود سر الختم الحوري، على تسجيل أول مدرسة إلكترونية سُودانيّة، لتواكب مسيرة التقدم التقني والعلمي في العالم، وتتماشى مع الظروف القاسية التي تمر بها البلاد.

هذا وستتيح المدرسة لجميع الطلاب السودانيين بالداخل والخارج، فُـرصة لمواصلة رحلة التعليم تحت كل الظروف الطبيعية والخاصة والطارئة، وتفتح المجال واسعاً أمامهم للاستفادة من التقنيات التعليمية المتطورة، وتوظف رغبات الطلاب واهتماماتهم بالإنترنت والهواتف المحمولة، تحقيقاً لشمولية الرسالة التعليمية.

الجدير بالذكر أنّ المدرسة المُصَدّقَة تتبع لجهاز تنظيم السودانيين العاملين بالخارج، وتحت إشراف وزارة التربية والتعليم الاتحادية.