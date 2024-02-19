قائد سلاح المُدرّعات يُبشِّر الشعب السوداني ببداية المرحلة الثانية لتدمير مليشيا آل دقلو الإرهابية

الخرطوم: السوداني

أرسل قائد منطقة الشجرة العسكرية قائد سلاح المُدرّعات، اللواء ركن، د. نصر الدين، التهاني والبُشـريات للشعب السوداني ومنسوبي القوات المسلحة والقوات النظاميّة، بمناسبة إنجاز المرحلة الأولى من عمليات حسم مليشيا آل دقلو الإرهابية.

وقال في حديث له بثّه مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة: “نبارك للشعب السوداني انتصارات الدولة والقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى، بإنجاز المرحلة الأولى من معركة الكرامة ولن يبطر الجيش السوداني النصر الذي لاحت بشائره وهو قريبٌ جداً بإذن الله تعالى”.

وأكد نصر الدين أنّ القوات المسلحة ستقدم الغالي والرخيص حمايةً للأرض والعرض، وبشّـر الشعب السوداني ببداية المرحلة الثانية لتدمير مليشيا آل دقلو الإرهابية.

وأضاف: “︎القوات المسلحة، قوات نظامية، مهنية، محترفة، ولها عقيدة قتالية لا تشبه المليشيات واللصوص والمرتزقة، فهي تستند إلى التعاليم الدينية والعادات السودانية، وتحترم القوانين الدولية الخاصّة بمُعاملة الأسرى والجرحى والقتلى”.

وطالب قواته بمعاملة المقبوض عليهم، مُعاملة كريمة وعلاج الجرحى ودفن القتلى.