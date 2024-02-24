وكالة “رويترز” للأنباء تختار الصحفيين السودانيين خالد عبد العزيز والطيب صديق ضمن الفائزين بجائزة أفضل الصحفيين للعام 2023

متابعات: السوداني

اختارت وكالة “رويترز” للأنباء، مراسلها في السودان الصحفي خالد عبد العزيز، والصحفي والمصور الطيب صديق ضمن الفائزين بجائزة الوكالة لأفضل الصحفيين للعام 2023، وهي أرفع جائزة في الوكالة على مستوى العالم، مخصصة في مجال التحقيقات الصحفية. يُذكر أنّ خالد عبد العزيز شارك ضمن فريق العمل الذي عمل على سلسلة من التحقيقات الاستقصائية في الإنتهاكات في حرب السودان بصورة عامة وفي إقليم دارفور بصورة خاصة.

وقال خالد في حسابه على فيسبوك: “رغم أنّ الحصول على أرفع جوائز الصحافة في العالم تعتبر مسألة ذات تقدير، لكنها تأتي في سياق مفجعٍ، لأنّ هذه الحرب استعرت في بلادي، والانتهاكات تمت لأبناء جلدتي، لذا أشعر بألمٍ مُفزعٍ.. كما أن هذه الجائزة تأتي وبلادنا تتلظى بسعير الحرب ويتشتت الأهل والأصدقاء وزملاء وزميلات المهنة في ساحات النزوح واللجوء في المنافي، وتظل كل فرحة مكتومة وناقصة إذا لم تحفها (لَمّـة الأسرة الأهل والأصدقاء)، وأنا بعيدٌ عن بيت الأسرة الكبير، والذي تحوّل لأثر بعد عين بسبب الحرب”.

وأضاف: “خالص شكري لوكالة رويترز التي أضافت لي خبرات متراكمة في ضروب الصحافة، مع صرامتها في الالتزام بالمعايير المهنية، وخالص تقديري لأسرتي التي احتملت تسخير معظم وقتي وجهدي لسنوات متطاولة لمهنة الصحافة.. وعميق الشكر لأساتذتي وزملائي في مهنة صاحبة الجلالة في السودان، الذين تعلّمت منهم الكثير، ولصبرهم على مشقة المهنة وقسوتها في السودان، ولجلدهم بعد ذلك في ممارسة المهنة في خضم أهوال الحرب وتخريب العديد من المؤسسات الصحفية.. وعظيم شكري وامتناني لأصدقائي في كل أصقاع المعمورة الذين كانوا سندي دوماً منذ عقود خلون من الزمان ومازالوا.. ولعلي كنت من قلة نادرة من، المحظوظين للفوز للمرة الثانية بجائزة أفضل صحفيي رويترز خلال أعوام قليلة وإن كانا في في مجالين مختلفين، ولكن هذه المرة هناك مرارة أن ترى وطنك ينزف، ولكن ثمة أمل ويقين بأن لكل جواد كبوة، وأن بلادنا ستعود مرةً أخرى مبتسمة وعنيدة، لأن جذورنا في الأرض راسخة عبر التاريخ، وأن صحافة السودان ستُورق من جديد، وأن الأهل والأصدقاء والأحباب سيعمرون الوطن بالمحبة والسلام”.



وقال الطيب صديق: “اليوم فزت مع مجموعة من الزملاء في وكالة رويترز بجائزة أفضل قصة للعام 2023 على مستوى العالم عن تغطية الحرب في السودان، وقد سبق أن نلت هذه الجائزة بمشاركة زملاء في العام 2021 عندما قمنا بتغطية الحرب الإثيوبية”.

وأضاف: “شاهدنا أهوالاً وأحزاناً وفظائع، لكن درجت دائماً على مشاركتكم المناسبات والموضوعات السعيده ليقيني أن الناس لديها ما يكفي من مآسٍ.. أيضاً نحن نعمل في مؤسسه على قدر عالٍ من المعايير الأخلاقية والمهنية والانضباط، لا تلغي إنسانيتنا، لكنها تحترم الحقيقة أكتر من المشاعر الشخصية، لذلك ظللت مع رويترز لأكثر من 13 سنة”.

رئيس التحرير ومدير التحرير وأسرة (السوداني) ويرسلون عاطر التهاني والتبريكات لزميلهم خالد – مدير التحرير ورئيس قسم الأخبار الأسبق للصحيفة – ولأسرته على هذا النجاح الباهر.. وتمتد التهاني للمبدع الفنان الطيب صديق. ويتمنون لهما المزيد من التقدم والتفوق في حياتهما العملية.