مجلس السيادة يُرحِّــب بتعيين (بيرييلو) مبعوثاً للولايات المتحدة في السودان

بورتسودان: السوداني

رحّــب مجلس السيادة الانتقالي بتعيين توم بيرييلو، مبعوثاً للولايات المتحدة الأمريكية في السودان.

وقال نائب رئيس مجلس السيادة، مالك عقار: “طلبت خلال هذا اللقاء من سفير الولايات المتحدة الأمريكية إيصال رسالتي لقيادته بترحيب حكومة السودان بالمبعوث، وتطلعنا في أن يكون تعيينه يعبر عن سياسة جديدة تجاه السودان لإنهاء الحرب، وتحقيق تطلعات الشعب السوداني في الاستقرار بالبلاد”.

والتقى عقار، 25 دبلوماسياً من سفراء ورؤساء وممثلي البعثات الدبلوماسية للدول الأفريقية والأوروبية والآسيوية والولايات المتحدة الأمريكية، المعتمدة بكيجالي.

وأوضح مالك عقار، إنه قدم شرحاً لهم للأوضاع الإنسانية السيئة التي يعيشها السودانيون نسبةً لاستهدافهم من قِبل قوات الدعم السريع المتمردة، حيث أكدت لهم، “إننا نعمل عبر مفوضية العون الإنساني واللجنة العليا للطوارئ الإنسانية على تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين وأن الحكومة لا تمانع أي جهود إنسانية تساهم في تخفيف معاناة المواطنين السودانيين”.

وأضاف: “أكدت للدبلوماسيين أننا نعمل عبر مفوضية العون الإنساني واللجنة العليا للطوارئ الإنسانية على تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين، وأكدت للحضور بأنّ حكومة السودان لا تمانع أي جهود إنسانية تساهم في تخفيف معاناة المواطنين السودانيين”.

ومضى في القول: “وضحت لهم الانتهاكات للقوانين الوطنية والدولية من الإبادة الجماعية والتهجير القسري للمواطنين واحتلال منازلهم من قِبل مليشيا الدعم السريع المتمردة، إلى جانب انتهاج المليشيا للاغتصاب والعنف الجنسي كسلاح في الحرب، بإلاضافة لمنهجها الذي شهدته جميع المناطق التي دخلتها المليشيا من تدمير للبنية التحتية للدولة والقطاعات الاقتصادية المختلفة مثل قطاع النفط، علماً بأنّ استهداف مباني وأنابيب ومحطات وحقول النفط بالسودان هو ليس استهدافاً للسودان وحده، فذلك يهدد المصالح الاقتصادية لعدة دول”.

ولفت عقار إلى أنّ استهداف المليشيا لحياة المواطنين قد امتد لاستخدام “التجويع كسلاح وأداة للعقاب الجماعي” على الوقوف بجانب بقاء الدولة ومؤسساتها، عبر تدمير مشروع الجزيرة ونهب آليات المشروع ومدخلات الإنتاج الزراعي بالولاية.

ونوّه إلى أنّ محاولة المليشيا لتسويق جرائمها بحق الشعب السوداني تارةً على أنها معركة سياسية لاجتثاث الإخوان المسلمين، وتارةً لتحقيق الديمقراطية هي مُجرّد شعارات لاستمالة الغرب والدول التي تحارب الإسلام السياسي، فمليشيا الدعم السريع صنيعة نظام الإخوان المسلمين قد هزمت شعاراتها منذ أن بدأت في استهداف المواطن السوداني وممتلكاته الخاصّة والعامّة.

وأشار نائب مجلس السيادة إلى أنه شرح الموقف الحكومي الرسمي من هذه الحرب وخارطة الطريق المعتمدة من قبل حكومة السودان لإنهاء الحرب. وزاد: “أكدت لهم أن السودان على استعداد كامل للانخراط في أي عملية سياسية شاملة، شريطة احترام السيادة الوطنية والأمن القومي للبلاد”.

وشاهد الدبلوماسيون والسفراء، فيلماً وثائقياً لجرائم وانتهاكات مليشيا الدعم السريع، وقد التقطت مشاهد الوثائقي بكاميرات جنود مليشيا الدعم السريع نفسهم لتوضح وبصورة جلية الواقع الذي يعيشه السودانيون نساءً ورجالاً وأطفالاً تحت طائلة هذه الحرب.

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