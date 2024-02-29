السيسي يُؤكِّـد حِـرص مصر على أمن السودان ومُواصلة تقديم الدعم الكامل لتحقيق استقراره السياسي والأمني والاقتصادي

القاهرة: السوداني

وصل رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، صباح اليوم إلى القاهرة، حيث كان في استقباله بمطار القاهرة الدولي، الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي. وقد أُقيمت مراسم الاستقبال الرسمي بقصر الاتحادية، وتَـمّ استعراض حرس الشرف، وعزف السَّـلاميْن الوطنييْن.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية المستشار، د. أحمد فهمي، إنّ السيسي أكّـد خُصُوصية العلاقات الأخوية التاريخية بين مصر والسودان، مُشدِّداً على حِـرص مصر لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين بما يُسَـاهِم في تحقيق مصالح الشعبيْن الشقيقيْن.

كما شهد اللقاء، استعراض تطورات الأوضاع في السودان، والجهود الرامية لتسوية الأزمة الجارية بما يضمن استعادة الاستقرار، ويُحَافِظ على سيادة ووحدة وتماسُـك الدولة السودانية ومؤسساتها، ويلبي تطلعات الشعب السوداني نحو تحقيق الأمن والاستقرار.

وشدّد السيسي، على حرص مصر لأمن السودان الشقيق، ومُواصلة تقديم الدعم الكامل لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي بالسودان، ودعم وحدة الصف السوداني وتسوية النزاع القائم، انطلاقاً من الارتباط الوثيق بين الأمن القومي للبلدين. كما أكّـد استمرار مصر في الاضطلاع بدورها في تخفيف الآثار الإنسانية للنزاع على الشعب السوداني.

وأضاف فهمي؛ أنّ رئيس مجلس السيادة، أكّد تقدير بلاده الكبير للدعم المصري في ظل الظروف الحالية التي يمر بها السودان، مشيراً إلى أَنّ هذا الدعم يعكس الروابط التاريخية المُمتدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، والتي انعكست في الدور المصري في استقبال المواطنين السودانيين وتخفيف آثار الأزمة.

كما تناول اللقاء، آخر مُستجدات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الأوضاع في قطاع غزة، حيث تَـمّ تأكيد ضرورة وقف إطلاق النار وإنفاذ المُساعدات الإنسانية بشكل فوري، كما تَـمّ التوافق على استمرار التشاور المكثف والتنسيق المتبادل في هذا السياق خلال الفترة المقبلة، لما فيه المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.