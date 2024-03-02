رئيس مجلس السيادة يُشيد بالمشروعات والبرامج التي يُقدِّمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للسودانيين المُتضرِّرين من الحرب

بورتسودان: السوداني

إلتقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ببورتسودان اليوم، وفد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين علي بن حسن جعفر، ووالي ولاية البحر الأحمر المُكلّف اللواء الركن معاش مصطفى محمد نور.

وأعرب البرهان، عن شكره وتقديره للأدوار التي تضطلع بها المملكة العربية السعودية في دعم ومساندة الشعب السوداني بما يُحقِّق الأمن والاستقرار.

وأشاد رئيس مجلس السيادة بالمشروعات والبرامج التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للسودانيين المُتضرِّرين من الحرب والمشروعات الصحية ومشروع تحلية المياه بولايات شرق السودان وبعض الولايات.