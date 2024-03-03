الجيش ينفي خبر (وول ستريت جورنال): لا وجود لمستشار بالاستخبارات العسكرية أو لقائد الجيش يدعى (أحمد حسن محمد) 

بورتسودان: السوداني

نفى الجيش لـ(السُّوداني)، وجود مستشار للاستخبارات العسكرية أو لقائد الجيش، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، يدعى أحمد حسن محمد.

وأوردت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية، صباح اليوم، إن أحمد حسن محمد مستشار الاستخبارات لقائد الجيش السوداني، قال: “تعهدت طهران، التي زودت الخرطوم بطائرات بدون طيار في حربها ضد أحد أمير الحرب – حميدتي – بإرسال سفينة حربية تحمل مروحية وتجمع المعلومات الاستخبارية، لكن تم رفضها”.

وقال الجيش في تصريح خاص لـ(السُّوداني): “لا يوجد مستشارٌ للاستخبارات العسكرية أو قائد الجيش باسم أحمد حسن محمد، وهذا ينسف الخبر ومصداقيته من الأساس”.