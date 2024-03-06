الحكومة توافق على إدخال المُساعدات الإنسانيّة إلى الفاشر عبر الطينة التشادية

الخرطوم: السوداني

أعلنت وزارة الخارجية، إخطار الخارجية للأمم المتحدة اليوم الأربعاء، بموافقة الحكومة على استخدام معبر الطينة من تشاد إلى الفاشر لدخول المُساعدات الإنسانيّة المُحَدّدَة.

وقال بيانٌ لوزارة الخارجية اليوم الأربعاء، إنّ القرار جاء بعد الاتفاق على الجوانب الفنية بين الحكومتين السودانية والتشادية، ووفقاً لقرار مجلس الأمن رقم ١٥٩١، إلى جانب استخدام المسارات التي تم تحديدها لإيصال المُسَـاعَـدَات.

وجَـدّدَت الحكومة، تعهُّداتها والتزاماتها بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المُتضرِّرين والمُحتاجين في جميع أنحاء البلاد عبر الموانئ والمعابر والمطارات داخل الحدود الوطنية.