عودة شبكة (زين) في مدن “سنار وسنجة والدمازين”

بورتسودان: السوداني

أعلنت شركة زين، عن نجاح فرقها الفنية للاتصالات من استعادة خدمات شبكتها اليوم في كل من مدن “سنار، سنجة والدمازين”، حيث بدأ المشتركون في ولايات سنار والنيل الأزرق الاستفادة من الخدمة بصورة تدريجية.

وكانت الشركة السودانية للهاتف السيار (زين) قد وعدت خلال البيان الذي أصدرته مطلع هذا الأسبوع بالعمل على عودة الشبكة تدريجياً في بقية ولايات السودان بعد تشغيلها في ولايات البحر الأحمر، كسلا، القضارف، نهر النيل والشمالية، وتبذل القطاعات الفنية بالشركة جهداً كبيراً لاستعادة الخدمة في بقية الولايات في أقرب وقت ممكن.