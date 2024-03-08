بعد هجمة إسفيرية شرسة لمشهد له مع فتاة.. مصعب عمر “زول سغيل”: هناك من يصطاد في المياه العكرة

حوار: محاسن أحمد عبد الله

تعرّض الممثل السوداني ومقدم المحتوى على السوشيال ميديا، الممثل السوداني “مصعب عمر” المشهور بـ”زول سغيل” لهجمة شرسة من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب صورة مع ممثلة من داخل غرفة النوم من كواليس مسلسله الجديد “عصب هش”، الذي يؤدي فيه دور البطولة وسيتم عرضه في شهر رمضان المُعظّم.. (السوداني) التقت به في حوار مطول وكشف فيه الكثير من الحقائق حول المسلسل والكثير من القضايا…

* بدايةً.. حدِّثنا عن أصل الحكاية؟

كُل ما في الموضوع أن المؤلف لديه مسلسل مكتوب، أراد ممثل أن يقوم بدور معين فوقع الاختيار عليّ كشخصية عامة في الوسط، كانت هناك إشكاليّة في الإنتاج، تضافرت جهودي والمخرج والمؤلف لإنتاج العمل، والمعروف أن شخصية البطل لديها مقومات لا ينفع، كل مشهور أو ممثل يتحمّل مسؤولية مسلسل أو عمل درامي، لأنّ الموضوع ليس سهــلاً.

* رأيك في الهجوم الذين شُنّ عليك بمواقع التواصل الاجتماعي بسبب مشهد لك من المسلسل من داخل غرفة النوم؟

أولاً الذين شنّوا الهجوم ليس بسبب مشهد، بل بسبب صور من كواليس، أعتقد أن هناك سوء فهم (والناس ما عارفة الحاصل شنو)، وهناك من يصطاد في المياه العكرة، أهدافهم معروفة، لا يُريدون “زول سغيل” أو أي شاب سوداني يعبر عن الحاجة التي يراها من باب تغطيـــة وتكميم الأفواه.

* إذاً وضِّح لنا حقيقة الصورة التي تمّ التقاطها من الكواليس مثار الهجوم؟

لن أحرق حقيقة المشهد، لكن رمضان اقترب والكل سوف يُشاهد حقيقَـة هذا المشهد إن شاء الله.

* ردّك على الذين هاجموك قبل بث المسلسل؟

هذا حقدٌ من أطراف كثيرة من الوسط، وطبعاً شيء طبيعي الشخص الناجح يهاجمه الناس، وهناك أمثلة كثيرة في الساحة، ويبقى السؤال هناك كُثر غيري لم يهاجمهوهم، لماذا الهجوم مُوجّـهٌ فقط ضدي؟!

* فيمَ تدور أحداث المسلسل؟

تدور حول مشاكل أسرية بين إخوة بسبب ميراث، ومناقشه بعض القضايا الأخرى.

* في رأيك.. هل أصبح الشعب السوداني مُتنمِّراً؟

الشعب السوداني لا يُمكن أن يكون مُتنمِّراً، نحن بطبعنا شعب طيب ومتسامح، لكن هناك بعض الخلايا هي سبب التنمُّر والفتن والحروب في كل بقاع السودان.

*الهجوم الشديد عليك، ألا يشعرك بالإحباط؟

أبداً لا يشعرني بالإحباط، لأنه في النهاية كل شخص يُعبِّر عن رأيه، والسؤال من هو الشخص الذي يهاجم ويردم أصلاً؟!

هناك من يجلس وينتظر “زول سغيل”من فترة لأخرى حتى يرى ماذا فعل، وهم الذين يرفعون رأسهم ليروا ماذا هناك، أما أنا لن أُنزل رأسي حتى أرى هجومهم، لأنّني أرى الجانب الإيجابي فقط والنقد البنّاء، أما الذين يُهاجمون عشوائياً لا أنظر لهم أصلاً.

*كيف تجاوزت مُشكلة تكاليف الإنتاج الباهظة التي تعترض طريق أي عمل فني؟

تكاليف الإنتاج الباهظة، الحمد لله أنا شخص مقتدر ولديّ مصادر دخل من السوشيال ميديا والإعلانات، قادر أنتج منها العمل، والحمد لله في السوق السوداني قد أكون واحداً من أغلى الشباب في مجال الميديا والإعلانات والتفاعل إن لم أكن أغلاهم فعلاً والأرقام خير دليل على كلامي، وأنا صاحب أكبر منصات صانعي محتوى على مستوى السودان، أملك 742 ألف متابع على منصة يوتيوب أكبر قناة صانع محتوى في اليوتيوب، و1 مليون و800 ألف متابع على منصة فيسبوك، وأملك 147 ألف متابع على منصة إنستغرام، وأملك 369 ألف متابع على منصة تيك توك.

* رسالة أخيرة.. لمن تُوجِّهها؟

أحب أوجِّهها للشعب السوداني ربنا يصلح الحال والحرب تقيف والناس ترجع بيوتها يارب، ربنا يرحم شهداء الوطن.

ورسالة أخرى، الناس ما تتسرع وتحكم على حاجة ما شاهدتها بعينها، وما تحكم على حاجة لمجرد إنو لقيت ناس بتنتقد وتسيئ، الناس تكون واعية، ما ننساق كلنا وراء جهات ما عندها موضوع أصلاً.

ورسالة أخرى مهمة عايز أوضحها، صحيح إنّني من غرب السودان وأفتخر جداً، لكن ليس كل الغرب دعم سريع وليس كل الشمال جيش، هناك أشخاصٌ ليس لديهم ذنب، وأنا لا أنتمي لأي جهة من الجهات، أنا مواطن سوداني فقط.