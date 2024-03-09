الطيران الحربي يجلي الفنان كمال ترباس إلى بورتسودان

السوداني: محاسن أحمد عبدالله

أجلى الطيران الحربي للجيش السوداني الفنان الشعبي، كمال ترباس وأسرته إلى مدينة بورتسودان عاصمة ولاية البحر الأحمر، بعد أن ظل صامداً وأسرته لمدة إحدي عشر شهراً بأم درمان.

وأكد ترباس ل(السوداني) من مقر إقامته ببورتسودان أن الجيش قام بإجلاءه وأسرته وعدد آخر من المواطنين وكبار السن إلى منطقة كرري العسكرية ومنها إلى مدينة بورتسودان.

وقال: “لقد عانينا كثيراً طيلة تواجدنا بأمدرمان لعدم إمكانية خروجنا منها بسبب الحرب الدائرة بين الجيش ومليشيا الدعم السريع، لكن الحمدلله والشكرلله خرجنا سالمين.. دعواتي للجيش السوداني بالانتصار وأن يحفظ الله المدنيين الأبرياء المتواجدين هناك”.

الجدير ذكره أن الفنان كمال ترباس سيغادر الأيام القادمة ترباس وأسرته بورتسودان إلى المملكة العربية السعودية ومنها إلى العاصمة المصرية القاهرة.