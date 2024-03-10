المحامي طارق العوضي يقدم بلاغاً إلى النائب العام المصري ضد لجان إلكترونية تهاجم السودانيين المقيمين في مصر

القاهرة: السوداني

قدم المحامي المصري، طارق العوضي ببلاغ إلى النائب العام المصري، ضد اللجان الإلكترونية لهجومها في الأسافير على السودانيين والسوريين في مصر.

وقال العوضي في بلاغه: “تابعنا بقلق شديد على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر العديد من الحسابات منها الموثقة ومنها المجهولة – لجان إلكترونية – حملات ممنهجة، وقد تكون ممولة متخصصة في الهجوم على الأشقاء العرب خاصة السودانيين والسوريين المقيمين في مصر”.

وأوضح العوضي، إن العديد من تلك الحسابات مارست جرائم عبر استخدام وسائل التواصل وبث خطاب الكراهية والعنصرية والتنمر. وأضاف: “ولقد انساق وراء تلك الحسابات بعض من الشباب الذين يجهلون الدور التاريخي لمصر وقيمتها وسط أمتها العربية”.

ومضى في القول: “إلا أن الأمر تمادى بعد غياب الرقابة والمحاسبة وأصبحت تلك الحسابات تشكل خطراً على الأمن القومي المصري، وتنذر بعواقب وخيمة قد تصل إلى حد ارتكاب جرائم ضدهم، وهو ما يستلزم تدخل الأجهزة الأمنية على وجه السرعة.. وهو الأمر الذي استوجب علينا أداءً لدورنا في حماية المجتمع إلى التقدم ببلاغ إلى المستشار النائب العام بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ما تضمنه البلاغ وما احتواه من جرائم عديدة”.

هذا وقد تم القيد البلاغ برقم 711895 عرائض المكتب فحص المكتب الفني.