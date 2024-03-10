عاجل (السوداني).. د. حمدوك: زيارتنا إلى القاهرة مفتاحية، أتت من الحكومة المصرية، ولمسنا من كل الجهات تفهماً للأزمة السودانية، وأنه لا يوجد حل عسكري، بل حل سياسي يدعم الجيش الواحد ووحدة السودان واستقراره

* د. حمدوك: ناقشنا مع المسؤولين أوضاع السودانيين في مصر، ومشاكل المقيمين في الصحة والتعليم والفيزا والإقامة، والقيادة المصرية وعدت بمعالجتها

* الأطراف التي تُؤجِّج الحرب لا يُمكن أن يكونوا طرفاً في العملية السياسية

* لن نتوقّف في التواصل مع البرهان وحميدتي من أجل إيقاف الحرب

* د. حمدوك: تقدم غير منحازة لأي طرف في الحرب، كتبنا رؤيتنا للطرفين، الدعم قبل التفاوض هل نرفضه؟

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