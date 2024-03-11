بسبب الحرب.. القنوات َوالإذاعات السودانية بلا برامج رمضانية

تقرير: محاسن أحمد عبد الله

لأوّل مَـرّة ومنذ عقودٍ من الزمان، يمر شهر مضان المعظم هذا العام على السودانيين بدون مشاهدة برامج إذاعية أو تلفزيونية، وذلك بسبب الحرب الدائرة الآن في السودان والتي تسببت في نزوح ولجوء أكثر من 10 ملايين من أهل السودان، وموت عشرات الآلاف من المواطنين والجنود، وخسارة المواطنين لجميع ممتلكاتهم في مناطق الحرب.

(أغاني وأغاني)

في المواسم السابقة وقبل رمضان بأشهر، كانت القنوات تجري استعداداتها على قدم وساق، حيث يتم الإعداد والتنسيق قبيل شهر رمضان لتقديم مجموعة من البرامج الإذاعية والتلفزيونية المختلفة، إلاّ أنّ أبرز تلك البرنامج التي تجد المتابعة، البرنامج الغنائي الأشهر (أغاني وأغاني) الذي ظل يُقدم على مدى ثمانية عشر عاماً على قناة النيل الأزرق، تقديم الراحل السر قدور والموسم السابق قدمه الإعلامي مصعب الصاوي، وبعد هذا الصمود الطويل والتوثيق الذي ظل يقوم به البرنامج للفنانين والموسيقيين والشعراء السودانيين يغيب هذا الموسم بسبب الحرب.

(يلا نغني)

كذلك البرنامج الغنائي (يلا نغني) الذي قُدم لسنوات عبر فضائية الهلال، شارك فيه عدد من الفنانين الكبار والشباب، وقدم موضوعات مختلفة، يغيب هذا العام، وعدد من البرامج الدينية المختلفة والمسلسلات الإذاعية والبرامج الرياضية.

مسلسلات اليوتيوب

وشهد موسم رمضان الماضي، تقديم عدد من المسلسلات وكان عكس المواسم السابقة لعدد المسلسلات الكبير التي تم تقديمها والمنافسة الشرسة التي أحدثتها.

أبرزها مسلسل (زاندا) و(ود المك) و(دروب) للمنتج جلال حامد وأخريات وجدت المتابعة والاهتمام. لكن بسبب الحرب ستغيب هذا الموسم المسلسلات السودانية، في الوقت الذي اجتهد فيه عددٌ من المُخرجين والمُنتجين الذين غادروا السودان إلى العاصمة المصرية القاهرة، وأنتجوا مسلسلات سودانية سيتم بثّـها على قنوات اليوتيوب، أبرزها (عصب هش) للمخرج هيثم الأمين و(قدر) للممثل أحمد الجقر.

استياءٌ وترحيبٌ

في الوقت الذي عبّر فيه عددٌ من المخرجين والممثلين السودانيين الذين مازالوا متواجدين بالسودان، عن استيائهم الشديد لغياب أعمالهم الدرامية عن الشاشة السودانية هذا الموسم بسبب الحرب الدائرة، مُشيرين إلى أنّ الحرب شكّـلت عائقاً كبيراً حال دون إنتاج لأعمالهم للضرر الكبير الذي لحق بالمال والأرواح والنزوح في أماكن متفرقة، مرحبين باستمرارية البعض ممن يتواجدون خارج السودان بتقديم أعمال سودانية للشهر الفضيل.