إضرابٌ الموانئ في شرق السودان.. مطالب نقابية ام مناورات سياسية؟!

نفّذت أمس، لجنة موظفي وعُمّال هيئة الموانئ البحرية، إضراباً عن العمل لمدة يوم؛ احتجاجاً على قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتنظيم وهيكلة إدارات الهيئة. وكان اللجنة، طالبت رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بإنشاء قانون خاص بالهيئة يكون تابعاً مُباشرةً لرئيس مجلس السيادة.

وشنّت اللجنة، هجوماً كبيراً على وزير المالية جبريل إبراهيم، ووصفته بِمُدَمِّر اقتصاد البلد، وأنهم لن يسمحوا للوزير ببيع المخلفات والحاويات لصالح الوزارة، لأن هذه الحاويات يجب أن تكون من صالح هيئة الموانئ.. الصراع في الموانئ بحسب مراقبين، له ابعاد سياسية داخلية وأخرى خارجية، يدخل في اتون معركتها تيارات سياسية وقبلية.

منذ قيام مؤتمر البجا الأول في 11 أكتوبر 1958 كأول إطار سياسي لقبائل البجا في التاريخ السوداني الحديث، كان طه عثمان بليه، أول رئيس للمؤتمر، يعتبر هذا الكيان السياسي ممثلًا للكل السوداني في شرق البلاد، ومدافعًا وومثلًا لمصالحهم على الصعيد السياسي.

اليوم وبعد مرور أكثر من خمسة وستين عاماً على تأسيسه، انقسم مؤتمر البجا إلى أكثر من 7 أحزاب، وهذا يدل على الأختلاف الكبير بين مكونات البجا، حيث أصبحت الأحزاب المكونة لمؤتمر البجا إما مدعومة من الاحزاب الإسلامية أو مدعومة من الخارج، وهذا حال معظم الأحزاب السودانية بشكل عام، وليس فقط في شرقي البلاد، بسبب تدخل بعض الدول الخارجية في الشؤون الداخلية السودانية منذ عام 2019، لتحقيق أهدافها ومصالحها في المنطقة.

يعتبر الصراع الحالي في السودان بين الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، أحد أبرز ملامح التدخل الخارجي من قبل أطراف دولية متعددة بالشؤون الداخلية السودانية منذ 2019 وحتى يومنا هذا، حيث بدأت الصراعات والإنشقاقات السياسية والخلافات بين الأطراف المختلفة منذ بداية الفترة الإنتقالية، وكانت بعض الدول الغربية تحاول أن تحقق مصالحها في السودان عن طريق حلفائها على الساحة السياسية.

كان رئيس الوزراء عبدالله حمدوك هو أبرز الشخصيات المدعومة من الغرب للوصول إلى السلطة في السودان، وكانت العديد من الدول الغربية قد أعلنت موقفها بشكل مباشر بأنها لن تدعم الفترة الإنتقالية السودانية دون وجود عبدالله حمدوك في الحكومة، بل وذهبت بعض الحكومات الغربية إلى فرض عقوبات على السودان بعد استقالته من منصبه نهاية عام 2021.

ويقول مراقبون إن لرئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء السوداني السابق د. عبدالله حمدوك دور في انقسام مكونات مؤتمر البجا.

ويقول مراقبون، كان البرهان قد إتفق مع تيارات إسلامية وقبلية في مؤتمر البجا على دعمه، على أن يقدم البرهان الدعم اللازم لهذه التيارات بمؤتمر البجا على حساب الأحزاب الأخرى المدعومة من الخارج.

أما بخصوص رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك، فهو الأن يقوم بالتفاوض مع الأحزاب المدعومة من الخارج في مؤتمر البجا ويعدهم بالتخلص من الأحزاب التابعة للإسلاميين بعد تطبيق التسوية السياسية التي يتم التفاوض عليها، في المنابر المختلفة.

وفي الأيام القليلة المقبلة سيشهد مؤتمر البجا خلافات داخلية كبيرة، سببها بشكل مباشر هو التدخل الأجنبي بالاضافة للحسابات الخاصة للبرهان وحمدوك والمتضرر من هذه الخلافات هو الشعب السوداني، الذي يعيش حرباً مأساوية منذ ما يقارب العام، ويعيش أزمات حقيقية كالنزوح والجوع وانقطاع المساعدات الإنسانية وانعدام الأمن.