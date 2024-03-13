البرهان يهنيء بتحرير مباني الإذاعة والتلفزيون ويتوعد بحصار المليشيا في كل مكان

الخرطوم: السوداني

حيا رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان كل من قام بتحرير الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون والأحياء المجاورة وساهم في التدمير الذي حدث للعدو المتمرد في عتاده المادي والمعنوي”.

وقال البرهان إن القوات المسلحة في أحسن حال ومعنويات كبيرة.. وحيا خلال مخاطبته ضباط وضباط صف وجنود سلاح المهندسين لقتالهم للملشيا المتمردة والدفاع عن مواطني منطقة المهندسين

وقال إن سيواصل حصار العدو المتمرد في الجزيرة ونيالا وزالنجي والجنينة والخرطوم وبحري وكل مكان في هذا الوطن.

وأضاف “التحية لكل المواطنين السودانيين الذين صبروا على أذى هذه المليشيا المجرمة، وأضاف “رسالتنا لمتمردي الدعم السريع أن القوات المسلحة والأجهزة النظامية العسكرية ستلاحقكم في كل مكان، وكذلك المواطنين حتى يتحقق النصر الكامل”.

وحيا كل أفراد القوات المسلحة والقوات النظامية والمستنفرين والمقاومة الشعبية لصبرهم ودفاعهم عن الوطن في ظروف في غاية التعقيد، وأضاف “لكن نقول لكم هذه هي القوات المسلحة السودانية”.

ووصل البرهان، إلى منطقة سلاح المهندسين بامدرمان، لأول مرة منذ اندلاع الحرب، بعد الانتصارات التي حققتها القوات المسلحة بتحرير مبنى الإذاعة والتلفزيون بحي الملازمين في امدرمان القديمة.، وتناول البرهان إفطار رمضان مع المواطنين في امدرمان.