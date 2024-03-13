أدوار الصراع الأمريكي الروسي في الأزمة السودانية!

وفقًا لمحللين وخبراء أجانب، يشير تفاقم الأزمة في السودان إلى زيادة احتمالية انتقال تأثيراتها إلى دول الجوار، التي تواجه أوضاعاً صعبة مثل ليبيا وتشاد واليمن وإثيوبيا وأفريقيا الوسطى. لمواجهة هذه السياسة الأمريكية، يُعتبر وجود قوى عظمى منافسة في المنطقة ضرورياً لتحقيق التوازن الاستراتيجي، أو من خلال التعايش الشامل معها.

التعايش الكامل غير ممكن بسبب عدم تأييد حكومات وشعوب المنطقة لواشنطن. وعلى هذا، بحسب الخبراء، فإن وجود تواجد روسي أو قوة أخرى في المنطقة قد يسهم في خلق نوع من التوازن الاستراتيجي مع واشنطن، مما يعود بشكل إيجابي على استقرار المنطقة.

وما يدعم هذا الرأي، كما يشير الخبراء، هو الوضع السوري حيث تتنافس جيوش خمس دول كبرى على الأرض لكنها تمثل مصالح متضاربة بشكل كبير. وما يحافظ على التوازن والاستقرار في هذا السياق هو وجود قوة عظمى مثل روسيا بجانب القوات الأمريكية المنتشرة في سوريا والعراق، التي تسعى فقط لسرقة النفط بالتعاون مع وكلاء محليين.

وفي السياق ذاته فإن الأزمات في السودان وليبيا وفلسطين تثير قلقًا كبيراً بالنسبة لمصر وأمنها القومي، ولذلك تستعد مصر بجدية لمواجهة التحدي من خلال حل الأوضاع المعقدة في السودان وغيرها. الأحد قال رئيس الوزراء السابق ورئيس تنسيقية تقدم، د. عبد الله حمدوك، إنّ لقاء البرهان وحميدتي من المحتمل أن تحتضنه القاهرة، موضحاً أنهم ناقشوا مع القيادة المصرية إمكانية حث البرهان وحميدتي على اللقاء في القاهرة من أجل إيقاف الحرب، “ورحبوا بالأمر.. فاستقرار السودان من استقرار مصر، وانهيار السودان، كارثة أمنية كبرى لمصر”. وأضاف: “مصر تقوم بأدوار فاعلة في حل أزمة السودان.. ولقاءات المنامة شكلت اختراقاً كبيراً، كونه أدخل مصر في التفاوض المباشر.. واتفقنا على الضغط في توصيل المعونات الإنسانية وكان هناك توافق.. أوضاع السودانيين في مصر، كانت حاضرة في النقاشات، فمصر استضافت العدد الأكبر، وهناك مشاكل الصحة والتعليم والفيزا والإقامة، ووعدوا بمعالجات”.

وفي سياق متصل، ذكرت مصادر دبلوماسية أنه تم التوصل إلى اتفاق برعاية دولية ينص على ضرورة وجود قاعدة عسكرية روسية في البحر الأحمر في السودان، بهدف تعزيز التوازن الاستراتيجي ومنع التدخلات الأمريكية، وهذا الاتفاق حظي بقبول القيادة في السودان.

وتأتي هذه التطورات في إطار جهود تحقيق الاستقرار وإنهاء الصراع في المنطقة.

وفي ديسمبر 2020 نشرت الجريدة الرسمية الروسية نص اتفاقية بين روسيا والسودان حول إقامة قاعدة تموين وصيانة للبحرية الروسية على ساحل البحر الأحمر بهدف “تعزيز السلام والأمن في المنطقة” ولا تستهدف أطرافاً أخرى حسبما جاء في مقدمة الاتفاقية. وسيحصل السودان مقابل ذلك على أسحلة ومعدات عسكرية من روسيا.

ما بنود الاتفاقية؟

تنص الاتفاقية على إقامة منشأة بحرية روسية في السودان قادرة على استقبال سفن حربية تعمل بالطاقة النووية.

وستكون المنشأة الجديدة المقرر بناؤها بالقرب من ميناء بورتسودان، قادرة على استيعاب ما يصل إلى 300 عسكري ومدني.

كما يسمح للمنشأة استقبال أربع سفن في وقت واحد.

وستستخدم القاعدة في عمليات الإصلاح وإعادة الإمداد والتموين وكمكان يمكن أن يرتاح فيه أفراد البحرية الروسية.

وتقدم الحكومة السودانية الأرض مجانا وستحصل موسكو على الحق في جلب أي أسلحة وذخيرة وغيرها من المعدات التي تحتاجها عبر مطارات وموانئ السودان لدعم المنشأة.

إلا أن هذا الاتفاق الغته الحكومة السودانية مؤخراً.

مطلع مارس الجاري، نقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية، أن وزير الخارجية السوداني علي الصادق، أكد عدم اعتراض بلاده على إنشاء قاعدة بحرية روسية، بعدما كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية عن رفض قائد القوات المسلحة عبد الفتاح البرهان طلبا إيرانيا لإنشاء قاعدة عسكرية.

وقال علي الصادق علي إنه “ليس لدينا أي اعتراضات جوهرية على الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في ظل الحكومات السابقة، فهذا التزام على الدولة”. وأضاف الوزير على هامش المنتدى الدبلوماسي في أنطاليا، أن “البرلمان السوداني الجديد سينظر في الاتفاق مع روسيا، بشأن إنشاء قاعدة بحرية في البلاد بعد الانتخابات”.

وتابع قائلا: “نعتقد أنه يجب تشكيل برلمان جديد يدرس الاتفاق ويضع توصية إيجابية للحكومة، لنترك هذا الموضوع للبرلمان الذي سيتم انتخابه”.

وكشف السفير الروسي لدى الخرطوم أندريه تشيرنوفول الشهر الماضي، أن السودان لم يتمكن حتى الآن من استكمال إجراءات التصديق على اتفاقية إنشاء قاعدة بحرية روسية على البحر الأحمر.