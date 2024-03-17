وفدٌ من الاتحادي الأصل برئاسة جعفر الميرغني يصل بورتسودان مهنئاً بانتصارات الجيش السوداني

متابعات: السوداني

وصل اليوم مدينة بورتسودان، وفدٌ رفيع المستوى من قيادات الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل برئاسة نائب رئيس الحزب السيد، جعفر الصادق الميرغني، لمقابلة رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وتهنئته بانتصارات الجيش السوداني على ميلشيا الدعم السريع المتمردة، والطواف على الولايات.

ضم الوفد الاتحادي، مساعد رئيس الحزب، بابكر عبد الرحمن، والأمين السياسي، معتز الفحل وآخرين.

ووصف عضو الهيئة القيادية للحزب، أحمد السنجك، زيارة الوفد الذي يضم قيادات من كل ولايات السودان ومن المهجر بأنها “فرصة للتباحث مع البرهان حول تطورات الأوضاع والمستجدات على الساحتين الداخلية والخارجية، وتجديد موقف الحزب الثابت والراسخ، إلى جانب القوات المسلحة في الحرب التي تخوضها من أجل الحفاظ على السيادة الوطنية والوحدة السودانية”.

وأشاد السنجك بالبطولة والصمود والإرادة الجبارة للجيش السوداني، والتي حققت النصر على المليشيا في أم درمان، مشيداً بجسارة وقوة الجيش السوداني، ومنوهاً بقدرته على تحرير كل شبر من الأراضي السودانية من دنس المليشيا.

وفي السياق، كشف السنجك أنّ وفد قيادات الحزب بعد لقاء رئيس مجلس السيادة وقيادات الجيش، سوف يتوزّع للطواف علي ولايات السودان المختلفة، وسينخرط في لقاءات مباشرة مع القواعد والجماهير لتمليكها موقف الحزب من التطورات ورؤيته للخروج من الأزمة وطرحه للبناء التنظيمي.