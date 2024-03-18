الحكم بالإعدام على أحد منسوبي الدعم السريع بالقضارف

الخرطوم: السوداني

قضت محكمة جنايات شرق القضارف المختصة فى نظر قضايا انتهاكات مليشيا الدعم السريع ومؤيديهم ومعاونيهم اليوم الأحد، بالإعدام شنقاً حتى الموت تعزيراً، في مواجهة المتهم (أ. ع. أ) وذلك لإدانته بموجب المادة (٥١) من القانون الجنائي لسنة ٩١ والمتعلقة بإثارة الحرب ضد الدولة.

وأدانت المحكمة أيضاً، المتهم بموجب المادة (٦٥) من ذات القانون المتعلق بمشاركته مع جماعة الدعم السريع المتمردة التي ترتكب الجرائم داخل السودان بالسجن لمدة عشر سنوات.

يذكر أن المتهم تم القبض عليه في ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣م بمركز جوازات القضارف بواسطة تيم الاستخبارات العسكرية بالفرقة الثانية مشاة. وبعد استجواب الاستخبارات وفحص الهاتف المحمول عثرت الاستخبارات على صور له وهو يرتدي الكدمول ويحمل بندقية، ووجدت بالهاتف العديد من الصور والمراسلات مع العديد من النساء يؤكد لهن أنه دعامي موجود فى الجبل منذ نوفمبر ٢٠٢٣م وقد أقر بذلك للمحكمة.