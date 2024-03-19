وزير الزراعة: السودان لن يجوع

الخرطوم: السوداني

قال وزير الزراعة والغابات د. أبو بكر عمر البشرى، إنّ السودان لن يجوع بسبب الحرب.

وأكد في مؤتمر صحفي عقده، الاثنين، ببورتسودان، عزم الحكومة ووزارات الإنتاج بعدم السماح للبلاد بالانزلاق نحو المجاعة، باعتبار أن المجاعة تسببها الآفات والجفاف.

وأكد تبني الدولة استراتيجية جديدة للزراعة تقوم على رفع الإنتاجية باستخدام التقاوي المحسنة والتقانات الحديثة لزيادة معدلات الإنتاج. وكشف أن الاستهلاك الكلي للحبوب الغذائية في عام 2024 يقدر بنحو( 7.3) مليون طن لـ(48) مليون مواطن حسب الإسقاطات، بينما يبلغ متوسط الاستهلاك السنوي للفرد من الحبوب حوالي (152) كجم، وذلك وفقاً لتقرير أعدته الفاو تلاه الوزير.

وأورد التقرير أنّ متطلبات واردات الحبوب للسنة التسويقية 2024 يناير – ديسمبر حوالي 3.4 مليون طن، منها .2 2.2 مليون طن من القمح و661.0 طن من الذرة. وقال الوزير “من المتوقع أن يصل استخدام الأعلاف إلى 152,740 طناً، مبيناً أنّ الاحتياجات من البذور للزراعة في عام 2024 تقدر بحوالي (122) ألف طن. واستعرض وزير الزراعة والغابات، الجهود التي تمت لتوفير 17,000 طن من التقاوي بواسطة السفارة النيرويجية تم تنفيذها بواسطة الفاو وبنك التنمية الأفريقي، كما تم توفير الوقود رغم صعوبة إيصاله للخرطوم وولايات دارفور والجزيرة.

وفيما يتعلق بمكافحة الآفات، فقد كانت التكلفة الأولية 7 ملايين يورو.