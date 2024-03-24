عقار: قاتلتَ القوات المسلحة 40 عاماً وهي لم ولن تنهزم

متابعات: السوداني

أكد نائب رئيس مجلس السيادة، مالك عقار، ثقته في القوات المسلحة في حسم المعركة عسكرياً، وأضاف أن الجيش السوداني “لم ينهزم ولن ينهزم”، وقال إن الحرب الدائرة حالياً إمكانية حلها بالسلام ضعيفٌ والحل العسكري موجودٌ.

ووجّه لدى مخاطبته، ضباط وجنود الفرقة ١٨ مشاة بكوستي صباح اليوم بالتقدم في كل المحاور والتضييق على المليشيا المتمردة، وقال: “نحن نقاتل عدواً مهدداً لدولة السودان ووحدته وتفتيته والاستيطان فيه”، مشيراً إلى أن ذلك لن يتم إلا بتدمير القوات المسلحة، وأكد أن القوات المسلحة لم تنهزم ولن تنهزم وثبت ذلك بالتجربة من خلال قتالي لها ٤٠ عاماً، وشدد على أهمية إنهاء الحرب بالسلاح وإعادة الإعمار عن طريق السياسيين الذين يمثلون الشعب وليس السياسيين المراهقين والناشطين الذين يتجولون في عواصم دول العالم، وسخر عقار من المليشيا التي تقاتل من أجل التحول الديمقراطي وفرية دولة ٥٦ التي وصفها بالتعبئة الرخيصة وحِصّة عصر لا يستوعبها الشعب السوداني، وقال عقار إن المرحلة القادمة هي مرحلة تأسيس السودان وتعميره وبنائه بصورة حديثة وتغيير سلوك السودانيين والتفكير في الدولة السودانية التي يتعايش فيها الجميع، ووجه الفرقة ١٨ مشاة بتأمين الحدود في إطار المسؤولية وفتح الطريق إلى الأبيض حتى تتمكن القوات المسلحة لنظافة دارفور وبث الطمأنينة والسلام وسط المواطنين.

من جهته، عبّر اللواء الركن سامي الطيب سيد أحمد قائد الفرقة ١٨ مشاة بولاية النيل الأبيض، عن سعادته بزيارة نائب رئيس مجلس السيادة، وأكد جاهزية الفرقة ١٨ مشاة بكوستي للمشاركة في كل متحركات معركة الكرامة.