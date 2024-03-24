دنقلا تستعد لإطلاق فعاليات معرض الشباب الثالث بالشمالية

دنقلا: السوداني

تشهد مدينة دنقلا، الأربعاء المقبل، بدء فعاليات معرض الشباب الثالث بالمجمع الرياضي، ويستهدف المعرض هذا العام رفع قدرات الشباب وترويج وتسويق منتجاتهم مُباشرةً للجمهور، ونشر ثقافة العمل الحُـر وسط الشباب.

وقال الوزير المكلف بالمجلس الأعلى للشباب والرياضية بالولاية الشمالية، نزار محمد عبد الجبار في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الأحد بمقر المجلس، إن قيام المعرض يعكس استتباب الأمن وحالة الاستقرار بالولاية، وإن المجلس مستمر في العمل وتنفيذ خططه وبرامجه رغم ظروف الحرب وضعف الميزانية المخصصة للنشاط، موجهاً الشباب لاغتنام فرصة المعرض، لأنه يمثل منصة شبابية متكاملة، لتفجير طاقاتهم إبداعاتهم وطرح مشاكلهم، مؤكداً أن المعرض مستمر في الاهتمام بتشغيل الخريجين وتأهيلهم لسوق العمل ضمن مشروع تشغيل الخريج المنتج الذي بدأ في الدورات السابقة وتم من خلاله توزيع فورمات للمحليات بهدف تشغيل 7 آلاف خريج، منوهاً إلى أن المعرض يتيح الوقوف على آراء الشباب وأفكارهم ومبادراتهم، بما يسهم في إعداد مصفوفة خاصة بهم، وتنفيذ فعاليات رياضية وثقافية وبرامج تدريبية.

وشددت مديرة إدارة الشباب، سحر نور الدين، على ضرورة التركيز على تدريب وتأهيل الشباب، وقالت إنّ الإدارة درجت على إقامة دورات تدريبية في مجالات مختلفة، وأوضحت أن الغرض من المعرض الترويج والتسويق للشباب، وطرح الأفكار الجديدة ومواكبة المستجدات، كما أنّ المعرض يتيح للمنتج والمبدع فرصة تبادل التجارب والخبرات، إلى جانب المساهمة في رفع التوعية حول قضايا ومشكلات الشباب مثل المخدرات والبطالة والهجرة والنزوح، وأشارت إلى أن الإدارة تسعى عبر الدورات التدريبية لنشر ثقافة العمل الحر وعدم التقيد وانتظار الوظيفة.

وأشار ممثل لجنة الاستثمار بالمعرض مهدي اليعقوبي، إلى أن فئة الشباب هي الاستثمار الحقيقي للبلاد، وقال إنّ مهمة لجنة الاستثمار التنسيق لرفع قدرات الشباب واكتساب خبرات ومعرفة واستقطاب البعض، للعمل مع الشركات الراعية للمعرض، وذكر أن اللجنة سعت لنقل مفهوم فرحة من الأسواق إلى المعرض عبر الشباب، وذلك من خلال تسويق منتجاتهم، وفي هذا العام صار مُتاحاً للشاب التعامل مع الجمهور مباشرة وعرض وتسويق منتجه.