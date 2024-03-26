البرهان يُوجِّه بتشغيل خطوط السكة حديد والموانئ النهرية لدعم قطاع الإنتاج

بورتسودان: السوداني

وجّه رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وزارة النقل بتشغيل خطوط السكة حديد للمساهمة في دعم قطاعات الإنتاج بالبلاد.

وقال وزير النقل المكلف المهندس، أبوبكر أبو. القاسم، إنه اطلع رئيس مجلس السيادة على العمل الذي تقوم به الوحدات المختلفة بوزارة النقل في تطوير قطاع النقل، مبيناً أن اللقاء تطرق إلى أهمية إعادة تأهيل خط سكة حديد هيا – سواكن – القضارف – سنار حتى الدمازين باعتبار أنه من الخطوط المهمة في دعم الإنتاج الزراعي والحيواني، بالإضافة إلى تفعيل الموانئ النهرية وخط سكة حديد حلفا – أبوحمد.

وأضاف المهندس أبوبكر أن وزارته بصدد إعادة تشغيل الخط النهري الرابط بين مدينة كوستي وجوبا بدولة جنوب السودان، مشيراً إلى العمل الذي يجرى حالياً في إعادة تنشيط العمل بهيئة وادي النيل وهي شراكة بين السودان ومصر – بحسب ما أورده إعلام مجلس السيادة.