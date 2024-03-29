حزب الأمة يرحب بتصريحات كباشي ويؤكد رفضه لمظاهر التجييش خارج مظلة القوات المسلحة

الخرطوم: السوداني

رحب حزب الأمة القومي اليوم الجمعة بتأكيد الجيش انفتاحه على كل مبادرات وجهود تحقيق السلام وإنهاء الحرب في البلاد، مجدداً رفض الحزب لكل “مظاهر التجييش وانتشار السلاح خارج مظلة القوات المسلحة”.

وقال الحزب في بيان على صفحته في فيسبوك اليوم الجمعة “طالعنا أمس خطاب الفريق شمس الدين كباشي، نائب القائد العام للقوات المسلحة بولاية القضارف، والذي أكد فيه أن السلام هو الأصل، وأنهم منفتحون على كل مبادرات وجهود تحقيق السلام وإنهاء الحرب”.

وأضاف البيان “نرحب بهذا الموقف الرشيد الذي ظللنا نطالب به منذ بداية الحرب، لأن تحقيق السلام يجب أن يكون الهدف الأسمى الذي يجنب البلاد المزيد من الموت والدمار والتشريد”.

وقال الحزب في بيانه “نجدد موقفنا الرافض لكل مظاهر التجييش الأيديولوجي والجهوي وانتشار السلاح خارج مظلة القوات المسلحة، وننبه لخطورة ذلك على مستقبل السلام والأمن، ونؤكد على ضرورة أن تكون القوات المسلحة هي القيمة على سيطرة السلاح وعدم استنساخ تجارب الماضي في صناعة مليشيات موازية للقوات المسلحة”.