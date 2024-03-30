خطة للتوسع في قطاع الدواء والعلاج بين السودان ومصر.. والسفير المصري يعلن عن استخراج 50 تأشيرة يومياً للمرضى السودانيين

بورتسودان: السوداني

التقى وزير الصحة الاتحادي، د. هيثم محمد، السفير المصري بالسودان، هاني صلاح، وبحث اللقاء التعاون الثنائي المشترك بين البلدين في قطاع الصحة.

وامتدح الوزير، الوقفة الصلبة من قِبل الحكومة المصرية ممثلةً في وزارة الصحة والسكان المصرية في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين السودانيين بمصر، عبر البروتوكول، مؤكداً على سعيهم للتوسع في قطاع الدواء والعلاج ضمن البروتوكول المُشترك.

ودعا الوزير إلى استفادة السودان من الخبرات وتقنيات الصناعات الدوائية المصرية المتطورة وتدريب الكوادر في الوقت الراهن، وأعلن عن سياسة الوزارة الرامية لتحقيق الوفرة الدوائية عبر السوق المصري، بالإضافة إلى التنسيق للعمل المشترك والمساهمة في تذليل العقبات للقطاع الخاص العامل في صناعة الدواء وحل مشكلة الندرة في المستقبل القريب.

ومن جهته، طلب السفير المصري بالسودان هاني صلاح من وزارة الصحة الاتحادية رفع كل ما تحتاجه من معينات فيما يتعلق بالصحة، وتعهّد بإتاحة خبرات مصر الدوائية وتقديم الدعم من أجل استمرار تقديم الخدمات الصحية.

وكشف السفير، عن استخراج 50 تأشيرة في اليوم خاصة بالمرضى السودانيين، متمنياً أن يسهم الاجتماع المشترك بين الجانبين في دعم جهود مشروع مكافحة بعوضة الجامبيا في المناطق الحدودية ما بين البلدين، ملتزماً بتوفير 10 ماكينات غسيل كُلى للمساهمة في عملية علاج المرضى.