القوة المشتركة لحركات المسلحة تتفقد الارتكازات وتدفع بتعزيزات الفاشر

الخرطوم: السوداني

تفقد أعضاء هيئة القيادة والسيطرة للقوة المشتركة بقيادة الفريق جمعة حقار والفريق تجاني الضهيب والفريق عبود آدم خاطر،

برفقتهم عدد من الضباط والقيادات بالفاشر، مواقع تمركزات وانتشار القوة المشتركة وشملت كافة الارتكازات والخطوط الدفاعية بما في ذلك ارتكازات حماية الأسواق ومقرات المنظمات والبعثات والمؤسسات وتأمينات الأحياء.

وجاءت الزيارة بغرض الوقوف ميدانياً على الأوضاع العسكرية للقوات بالمواقع المختلفة والاطمئنان على جاهزية القوات بعد انسحاب عناصر المجلس الانتقالي بسبب مشاكل داخل تنظيمهم.

وخلال الزيارة اطمأنت القيادة والسيطرة على أوضاع قواتها ودفعت مباشرة بتعزيزات عسكرية مقدرة تحسباً واستعداداً لأي احتمالات.

وطمأن الفريق جمعة حقار، مواطني ولاية شمال دارفور عن الشائعات والإعلام المضلل عن انسحاب القوة المشتركة.

وجدد حقار، التزام المشتركة بمسؤوليتها تجاه الحماية والتأمين.