اتفافية تعاون مشترك بين جامعة الخرطوم والأكاديمية العريية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

القاهرة: السوداني

وقّـعت جامعة الخرطوم، اتفاقية تعاون مشترك مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وتقضي الاتفاقية باستفادة طلاب جامعة الخرطوم من إمكانيات الأكاديمية وفروعها الثمانية داخل وخارج مصر مما يمكن الجامعة من عقد امتحاناتها في مصر، إضافةً إلى تبادل الأساتذة وبرامج التبادل الطلابي.

وشرّف حفل التوقيع د. إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والبروفيسور عماد الدين عرديب مدير جامعة الخرطوم، وبعض عمداء الكليات من الجانبين والوزير المفوض محمد خير عبد القادر مستشار رئيس الجامعة لمنظومة العمل العربي المشترك والسفير د. كمال حسن علي نائب رئيس مبادرة إسناد السودانيين المتأثرين بالحرب في مصر والأمين العام المساعد السابق للأمين العام لجامعة الدول العربية.

وقال المستشار الثقافي بالسفارة السودانية بالقاهرة د. مرتضى علي عثمان، إنّ توقيع هذه الاتفاقية يأتي تعزيزاَ للعلاقات بين السودان ومؤسسات العمل العربي المشترك، مشيراً إلى أن هذا الاتفاق يأتي وفقاَ لتوجيهات معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالسودان البروفيسور محمد حسن دهب وبإشراف ومتابعة مباشرة من السفير د. محمد عبد الله التوم القائم بأعمال سفارة جمهورية السودان.

من جانبه، اكد د. إسماعيل رئيس الأكاديمية، عن جاهزيتهم لتقديم كل ما يمكن لاستمرارية الدراسة في جامعة الخرطوم في ظل الظروف التي يعيشها السودان وأنه من اليوم يمكن لكل طلاب جامعة الخرطوم الاستفادة مما تقدمه الأكاديمية لكل طلابها أُسوةً بالمصريين والعرب.

وقدم البروفيسور عماد الدين عرديب مدير جامعة الخرطوم، الشكر للأكاديمية والسفارة السودانية بالقاهرة والمستشارية الثقافية بالسفارة ومبادرة إسناد السودانيين المتأثرين بالحرب في مصر على جهودهم حتى كللت مساعيهم بالنجاح في توقيع هذه الاتفاقية، مشيراَ إلى أن ابجامعة باشرت فتح مركز ثانٍ لها خارج السودان في المملكة العربية السعودية.

وعبّر السفير د. كمال حسن علي، عن سعادته بهذا التوقيع، مشيراً إلى عمق العلاقة بين الأكاديمية والمؤسسات السودانية ذات الاختصاص وأن هذا التوقيع يعتبر مكسباَ للطرفين، داعياً أن يكون هنالك فرعٌ للأكاديمية في السودان.