الأمم المتحدة تشرع في وضع خطة لمنع حدوث مجاعة بالسودان

متابعات: السوداني

قالت الأمم المتحدة إنها في مرحلة وضع اللمسات الأخيرة على خطة تهدف إلى منع حدوث مجاعة في السودان.

وشدد نائب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في السودان طوبي هارورد، إن الخطة لا تعني شيئًا بدون الوصول بشكل أفضل إلى مناطق النزاع والتمويل والموارد الإنسانية اللازمة لتنفيذها.

وحثّ المسؤول الأممي، جميع أطراف النزاع في السودان السماح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى السكان المحتاجين، فيما دعا المجتمع الدولي لتكثيف جهوده قبل أن “يموت عشرات الآلاف من الأبرياء”.

وحذّرت شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة من أنه من المتوقع حدوث مستويات كارثية “المرحلة 5 من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي” بين الأسر في أجزاء من غرب دارفور، الخرطوم، وبين السكان النازحين، وخاصةً في المناطق التي يصعب الوصول إليها في دارفور.